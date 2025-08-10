به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: پرونده حمل ۲۰ راس گوسفند به صورت خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد ریال در شعبه اول ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان سردشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی دایر بر حمل دام زنده، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط دام‌های کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی دام محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران انتظامی شهرستان سردشت دام‌های قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه کامیو نت کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.