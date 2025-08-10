به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی چهرقانی بوکسور قمی وزن ۶۰ کیلوگرم تیم‌ملی کشورمان در فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا با غلبه بر حریف قراقستانی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد تا نخستین مدال خوش رنگ طلای بوکس قم در تاریخ این رشته ورزشی ثبت شود.

چهرقانی پیش از فینال حریفانی از مراحل یک هشتم، یک چهارم و نیمه نهایی به ترتیب حریفانی از ترکمنستان، امارات و تایلند را شکست داده بود.

چهرقانی در این رقابت‌ها تنها مدال تیم ملی بوکس جوانان کشورمان را ضرب کرد.

مسابقات بوکس قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان و امید به میزبانی تایلند برگزار شد.