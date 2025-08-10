امیرحسین آقامیری هنرمند نگارگر در گفت و گو‌ با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، از زنده یاد محمود فرشچیان به عنوان هنرمند پرتلاش عرصه نگارگری یاد کرد و گفت: آثار نابی که از نام فرشچیان برای هنر ایران به یادگار مانده، حاصل تلاش شبانه روزی و بی وقفه ایشان است.

وی با اشاره به جایگاه مهم طراحی در هنر استاد فرشچیان اظهار داشت: دانشجویان و هنرآموزان نگارگری باید بدانند که طراحی مهمترین بخش هنر نگارگری است و توجه استاد فرشچیان به این موضوع، می بایست برای نسل جوان این هنر یک سرفصل مهم باشد.

آقامیری ادامه داد: در وصف ویژگی های استاد فرشچیان میتوان از نکته سنجی ایشان هم یاد کرد؛ آثار این نگارگر فرهیخته مملوء از نکات بسیار ظریفی است که از دقت استاد روی بوم ها سرازیر شده اند و همین دقت بسیار بالا موجب خلق آثار بی بدیل و بی همتای نگارگری شده است.

وی با بیان اینکه استاد فرشچیان در ترکیب بندی نقوش بی نظیر بودند، مطرح کرد: شاید عده ای بر این باورند که هنر استاد بازی با رنگ بود اما در واقع او رنگ ها را بسیار خوب می شناخت و در انتخاب رنگ ها چیره دست بود.

این هنرمند نگارگر با اشاره به تمایل استاد فرشچیان به مشاهده و همچنین مشق نظری از آثار بزرگان ادامه داد: او بارها دیوارنگاره های اصفهان را دیده و از آنها مشق کرد؛ البته تماشای آثار بزرگان هنر ایران و جهان به معنای تقلید از تکنیک و دانش آنها نیست زیرا استاد در عین مشاهده های بسیار، سبک منحصر به فرد خود را داشتند که در حال حاضر بسیاری از نگارگران از این سبک پیروی می کنند.

آقامیری در پاسخ به اینکه چطور می شود آثار یک هنرمند نگارگر و نقاش تا این حد بین مردم نفوذ کند، گفت: استاد فرشچیان صرفا یک نگارگر نبود، او نقاشی عمومی را به خوبی می شناخت ، این در حالیست که اگر یک هنرمند طبیعت را خوب بشناسد و از دیدگاه خودش آن را روایت کند، اثرش به دل مردم می نشیند؛ همان اتفاقی که برای آثار استاد فرشچیان افتاد زیرا ایشان آثارشان را وزین و بر اساس یک قاعده خاصی خلق می کردند.

وی با بیان استاد فرشچیان هم نقاش و هم نگارگر ماهری بودند، ادامه داد: هیچ گاه ادغام نقاشی باعث نشد که آثار او از مدار نگارگری خارج شود؛ آثار دهه های ۴۰ و ۵۰ استاد فرشچیان آثار بسیار نابی بودند که طراحی خوب همراه با المان های نقاشی در آنها بارز است و از طرفی هم نگارگری های محض و به روز به شمار می آیند.

گفتنی است محمود فرشچیان روز ۱۸ مرداد بر اثر بیماری ذات الریه درگذشت.