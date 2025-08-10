مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری بر ۱۸۳ مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مساحت ۲۵ هکتار که بر اساس تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صادر شده بود، نظارت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛صفر حسین‌زاده با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی، افزود: این نظارت‌ها در راستای اطمینان از اجرای دقیق مفاد مجوزها و جلوگیری از هرگونه انحراف از کاربری مصوب صورت پذیرفته است.

وی تأکید کرد: رعایت ضوابط قانونی در صدور و اجرای مجوزهای تغییر کاربری، نقش مهمی در حفظ یکپارچگی و کاربری صحیح اراضی کشاورزی دارد و مدیریت امور اراضی استان با دقت و حساسیت این روند را دنبال می‌کند.