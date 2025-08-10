هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در انگلیس در اعتراض به طرح جدید رژیم صهیونیستی در اشغال کامل نوار غزه، در پایتخت و دیگر شهرهای انگلیس تظاهرات کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، گسترده ترین سرکوب حامیان فلسطین در انگلیس طی ماه های اخیر آنهم با دستگیری افراد اغلب سالخورده ای که آرام نشسته و تابلوهایی در دست دارند که روی آنها توقف نسل کشی فلسطینیان و حمایت از اقدام برای فلسطین نوشته شده است.

استادان دانشگاه، پزشکان،‌معلمان، پرستاران و حتی افراد نابینا و ویلچری جزو دستگیر شدگانند که بنا بر اعلام رسانه ها در انگلیس تا 14 سال زندان مجازات حمایت از این گروه اعلام شده است.

با این شرایط مردم انگلیس که سال هاست هزینه دفاع از حقوق فلسطینیان را می پردازند پا پس نکشیدند.

خیابان های مرکزی لندن تا ساختمان نخست وزیری انگلیس بار دیگر وهمزمان با اعلان طرح تازه صهیونیست ها برای اشغال کامل غزه، به صحنه ابراز خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم مبدل شد.

یک شهروند انگلیسی حاضر در این تظاهرات می گوید: امروز اینجاییم تا از مردم فلسطین در برابر رژیم فاشست اسراییل دفاع کنیم.

او می افزاید: دولت های غربی برخلاف مردم طرف اشتباه تاریخ ایستادند . گستاخی اسراییل در طرح اشغال کامل غزه و سلاخی روزانه مردم نتیجه حمایت های دولت های غربی از اسراییل است . آنها سازمان ملل و همه قواعد بین المللی را به سخره گرفتند. اما ما مردم از فلسطینی ها حمایت می کنیم .

انبوه جمعیت حاضر در این تظاهرات به ویژه مادران در شعارهای خود حامیان رژیم اسراییل ر ا شریک نسل کشی این رژیم دانستند و توقف فوری همدستی حکومت های غربی از جمله حکومت انگلیس از رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.

یک بانوی انگلیسی می گوید: من سه نوه دارم که هر سه پس از هفتم اکتبر به دنیا آمدن و شرایط بسیار دردناک مادران و مادر بزرگ ها را در غزه با همه وجود درک می کنم و به همین علت در همه تظاهرات حمایت از فلسطین با نوه هایم می آییم چرا که کودکان فلسطینی هم برخلاف نظر اسراییل و حامیانش حق زندگی دارند. ما به پشتیبانی های خودمان از مردم فلسطین تا آزادی آنان و تشکیل کشور مستقل فلسطینی ادامه خواهیم داد.

حاضران در این تظاهرات می گویند بی توجهی دولت به درخواست های 22 ماهه مردم درباره فلسطین ،دموکراسی در این کشور را زیر سوال برده است.

یک فعال مدنی در انگلیس می گوید: دولت انگلیس باید حمایت از اسراییل و نسل کشی فلسطینیان را متوقف کند. همه هکاری ها و پشتیبانی های سیاسی، ‌نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی از رژیم اسراییل باید فورا قطع و بجایش تحریم شدید علیه اسراییل جایگزین شود.

با این که در همه نظرسنجی ها، اکثریت مردم انگلیس توقف فوری نسل کشی فلسطینیان وپایان دادن به هر گونه پشتیبانی از رژیم اسرائیل را خواستارند به گفته فعالان مدنی در انگلیس حکومت این کشور همچنان در مسیر حمایت از اسراییل حرکت می کند.