\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062d\u062c\u062a \u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u0645\u06cc\u0646 \u067e\u0648\u0631\u0630\u0647\u0628\u06cc\u060c \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u062a\u0631\u062f\u062f \u0632\u0648\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u0628\u0644\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0644\u06cc \u0648 \u062a\u0645\u0647\u06cc\u062f\u0627\u062a \u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0631\u0627 \u0645\u0637\u0644\u0648\u0628 \u0627\u0631\u0632\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\n\n