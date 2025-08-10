به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان و بر اساس اعلام اداره کل ورزش و جوانان استان، در پی بررسی‌های انجام‌شده و همکاری هیات دوچرخه‌سواری استان، فعالیت این دستگاه‌ها شناسایی و تجهیزات مربوطه توسط حراست اداره کل ضبط و به مراجع ذیربط گزارش و محدوده محل تخلف نیز مهر و موم شد..

همچنین براساس اعلام اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، کشف، گزارش و پیگیری این تخلف توسط مجموعه انجام شده و فعالیت ورزشی مجموعه به صورت عادی ادامه دارد.

همچنین از هیات‌های ورزشی، اشخاص حقیقی و حقوقی و بهره‌برداران اماکن ورزشی خواسته شد در صورت مشاهده تخلفات مشابه، مراتب را سریعاً با شماره ۰۶۱۳۳۳۳۰۷۲۲ به حراست اداره کل اطلاع دهند.