دو چایخانه جدید، برای خدمات‌رسانی به زائرین در روز‌های پایانی ماه صفر، در حرم مطهر رضوی راه اندازی می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی گفت: به غیر از چایخانه‌های صحن‌های غدیر، امام حسن مجتبی (ع)، کوثر و رضوان، دو چایخانه در ضلع شمالی رینگ شیخ طوسی و صحن قدس ایجاد خواهد شد.

محمد شبانی در ادامه با اشاره به توزیع روزانه ۳۰ هزار غذای گرم در هر وعده در باغ رضوان در سه روز پایانی ماه صفر، افزود: این طرح با همکاری گروه‌های مردمی و خادمان افتخاری، اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: غیر از دفاتر دائمی در مبادی ورودی‌ها، برای خدمات‌رسانی بیشتر در ایام پایانی ماه صفر، دفاتر یا جایگاه‌های موقتی ایجاد خواهیم کرد تا پاسخگوی نیاز زائران در ایام پر ازدحام حرم، باشیم.

شبان با بیان اینکه در بحث اسکان زائران، پارکینگ‌های ۱ و ۳ حرم برای این منظور آماده خواهد شد، بیان کرد: در پارکینگ شماره ۱، علاوه بر اسکان، دفاتر امانات اشیای با ارزش، خدمات لباسشویی و شارژ موبایل نیز در دسترس زائرین قرار خواهد گرفت؛ همچنین، خدمات تفریح، نگهداری و شیردهی کودک برای بانوان نیز در این مکان، پیش‌بینی شده است.

این مسئول همچنین افزود: علاوه بر پارکینگ ۱، در دو محور باغ رضوان و صحن غدیر، خدمات لباسشویی فراهم خواهد شد.

معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی در ادامه با اشاره به برپایی موکب خیاطی و ارائه خدمات مورد نیاز به زائران، گفت: اگرچه خیاطی عمدتاً در خیاط خانه حرم انجام می‌شود که زیرمجموعه اماکن متبرکه است، اما در مواکب مستقر در روز‌های پایانی ماه صفر، خدمات خیاطی نیز به زائران ارائه خواهیم داد.

شبان همچنین با اشاره به فعالیت دفاتر اشیای پیدا شده در ضلع جنوب‌غربی صحن پیامبر اعظم (ص)، افزود: این دفاتر نیز در این ایام آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به زائران، هستند.