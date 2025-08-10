به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۸۵۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان آمل به چرخه تولید بازگشت.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی آمل گفت: در پی دستور قضایی صادره و با حضور دادستان دادگاه عمومی و انقلاب و اکیپ اجرای احکام قضایی متشکل از حراست، رئیس امور اراضی، کارشناسان حقوقی، رئیس مرکز جهاد کشاورزی رودبار، یگان حفاظت اراضی و گشت ۱۳۱ مدیریت جهاد کشاورزی و با همراهی نیروی انتظامی کلانتری ۱۲ شهرستان آمل اجرای دستور، در روستای سنگ‌بست نسبت به تخریب مستحدثات غیرمجاز خارج از محدوده طرح هادی اقدام کردند.

هادی‌زاده گفت: در این عملیات، ۴۴ مورد دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز، ۴ بنای نیمه‌کاره و ۱ انباری تخریب شد.

سرپرست جهاد کشاورزی آمل تأکید کرد: جهاد کشاورزی با تمام توان در مسیر صیانت از اراضی کشاورزی ایستاده است. به همه افراد هشدار داده می‌شود: پیش از هرگونه ساخت‌وساز یا تغییر کاربری، از مراجع ذی‌صلاح مجوز دریافت کنند.