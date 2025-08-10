پخش زنده
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: این شرکت در کنار مأموریت تولید نفت و گاز، با همه توان در خدمت حماسه اربعین است و خدمترسانی به زائران تا پس از اربعین ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شرکت نفت و گاز اروندان، حمید دریس با تشریح اقدامهای این شرکت در آستانه اربعین حسینی (ع) اظهار کرد: شرکت نفت و گاز اروندان با تأکید بر مسئولیتهای اجتماعی خود، امسال نیز با آمادگی کامل در مرز شلمچه حضور یافته و خدمات گستردهای را برای رفاه زائران اباعبدالله الحسین(ع) ارائه کرده است.
وی افزود: اروندان بهعنوان تنها نماینده شرکت ملی نفت ایران در مرز شلمچه، از نخستین مواکبی بود که در این مرز مستقر شد و تا روزهای پایانی پس از اربعین نیز به خدمترسانی ادامه خواهد داد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان از برپایی دو استراحتگاه مجهز ویژه بانوان و آقایان با ظرفیت هرکدام ۱۵۰ نفر و امکانات کامل سرمایشی و بهداشتی بهعنوان یکی از اقدامهای شاخص یاد کرد و گفت: در بخش پشتیبانی نیز ۲۰ دستگاه خودروی سنگین خدماتی و ۱۰ خودروی سبک برای کمک به مواکب و تسهیل امور شهری و زیربنایی منطقه اختصاص یافته است.
دریس ادامه داد: تجهیز و نصب ۲۰ دستگاه کولر ایستاده در یادمان شهدای شلمچه، توزیع حدود ۴۰۰ هزار بطری آب معدنی، اقلام فرهنگی و پوشاک مناسب و پذیرایی سرد با نوشیدنیهای خنک از دیگر خدمات این شرکت در مرز بوده که با استقبال گسترده زائران و خادمان همراه شده است.
وی با ابراز خرسندی از خدمترسانی کارکنان و بسیجیان شرکت در کنار مأموریتهای اصلی تولید نفت و گاز تصریح کرد: خدمت به زائران اربعین افتخاری بزرگ است و ما باور داریم این خدمت در پیشبرد اهداف سازمانی نیز مؤثر است.