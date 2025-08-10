به گزارش خبرگزاری صداوسیما فیلم سینمایی «آه سرد» به کارگردانی ناهید صدیق و تهیه‌کنندگی رضا محقق از یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ عرضه می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: بها و بهرام در جاده ای سرد و کوهستانی همراه و همسفر شده اند بی آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند. بها در فکر انتقام است تا به رنجی بیست ساله پایان دهد.

ایمان صدیق و علی باقری بازیگران اصلی و محمد اشکانفر، سالار دریامجد، امیر شمس، امیر آرام، کوروش اشراقی، حسام رضاییان، اهورا بهرامی، برسام بهرامی دیگر بازیگران این فیلم هستند.

«آه سرد» نخستین فیلم سینمایی در کارنامه ناهید صدیق است که خود نیز فیلمنامه آن را نوشته است.

این فیلم در بخش سودای سیمرغ چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین ویژه هیات داوران بخش سینمای سعادت به ناهید صدیق اهدا شد.

«آه سرد» که قرار است در فیلم نت عرضه شود، تاکنون در چند جشنواره بین‌المللی از جمله سانتاباربارا (آمریکا)، مسکو، چبوکساری، پسکف، ایسکیا (ایتالیا) و بخش بین‌الملل فجر، حضور داشته و موفق به دریافت جوایزی مثل سن ژرژ نقره‌ای بهترین کارگردانی (مسکو)، نت پک (شبکه ارتقای سینمای آسیا و اقیانوسیه)، بهترین فیلم از نگاه تماشاگران (مسکو)، بهترین کارگردانی (چبوکساری)، بهترین فیلمبرداری برای مسعود امینی تیرانی (ایسکیا_ ایتالیا) و سیمرغ‌بلورین ویژه هیات داوران بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر شده است.

فیلم «آه سرد» توسط ماداکتو پیکچرز عرضه و توزیع بین‌المللی می‌شود و عوامل آن عبارتند از نویسنده‌وکارگردان: ناهید صدیق، تهیه‌کننده: رضا محقق، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی‌تیرانی، صدابردار: آرش برومند، صداگذار: حسن مهدوی، تدوین: پویان شعله‌ور، موسیقی: فواد قهرمانی، مدیر برنامه ریزی: صالح جوان، منشی صحنه: مهران رضایی، رنگ‌ونور: سامان مجدوفایی، مجری طرح: احمد بهرامی، محمود بهرامی (خانه فیلم پارسیان).