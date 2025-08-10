بنیاد سعدی در راستای تجلیل از مقام علمی دو تن از پیشکسوتان آموزش زبان فارسی، تالار‌های این بنیاد را به نام دکتر یدالله ثمره و دکتر احمد صفار مقدم نامگذاری کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این اقدام با هدف هویت‌بخشی به فضا‌های علمی و زنده نگه داشتن نام استادان برجسته زبان فارسی انجام شده است. زنده یاد استاد یدالله ثمره و زنده یاد استاد احمد صفار مقدم از چهره‌های مؤثر در حوزه زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و از اعضای شورای بنیاد سعدی بودند.

دکتر یدالله ثمره، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و از برجسته‌ترین زبان‌شناسان ایرانی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بودند. ایشان، نخستین رئیس انجمن زبان‌شناسی ایران شناخته می‌شوند و تخصص وی در حوزه آواشناسی و واج‌شناسی زبان فارسی بوده است. مجموعه کتاب‌های آموزش زبان فارسی (آزفا) استاد ثمره روشنگر راه فارسی آموزی بسیاری از علاقه‌مندان به زبان فارسی و ایران بوده است.

دکتر احمد صفار مقدم نیز از استادان برجسته زبان فارسی و زبان‌شناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودند و در زمینه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و پژوهش در حوزه‌های زبان و ادبیات فارسی فعالیت گسترده‌ای داشتند. ایشان سابقه همکاری با دانشگاه‌هایی، چون سارایوو (بوسنی و هرزگوین)، هنکوک (کره جنوبی)، دانشگاه الزهرا و پژوهشگاه علوم انسانی را در کارنامه خود دارند. همکاری ایشان با شورای گسترش زبان فارسی و تالیف مجموعه زبان فارسی خدمتی ماندگار برای زبان فارسی است.

این نامگذاری در چارچوب برنامه‌های بنیاد سعدی برای پاسداشت جایگاه علمی استادان و گسترش فرهنگ و زبان فارسی در سطح ملی و بین‌المللی انجام شده است.