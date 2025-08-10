سفیر هند در تهران در دیدار با ملی‌پوشان کبدی شاغل در لیگ ستارگان این کشور، از نقش ورزش به عنوان ابزاری موثر برای تقویت روابط دوستانه میان ایران و هند یاد کرد.

سفیر هند: ورزش، پلی میان نسل‌های ایران و هند

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ۲۰ ملی‌پوش کبدی ایران برای حضور در لیگ ستارگان راهی هند شدند، سفیر هند در تهران پیش از اعزام ملی پوشان با این ورزشکاران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار که با حضور مناف هاشمی معاون وزیر ورزش و عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی برگزار شد، راه‌های تقویت همکاری‌های ورزشی میان دو کشور بررسی شد.