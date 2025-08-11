به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند جلسه شورای برنامه ریزی استان سمنان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح ملی سامانه نشان گذاری مکان محور، همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای جایگاه استان سمنان به جمع سه استان برتر کشور در این حوزه را خواستار شد.

استاندار سمنان گفت:سرشماری سال ۱۴۰۵ ضرورت تکمیل طرح را دوچندان کرده است .

معاون وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات و مدیر عامل شرکت ملی پست ایران هم در خصوص مزیت ها و کاربردهای سامانه ملی جی نف گفت: با راه اندازی کامل این سامانه، خدمات مختلف دستگاه‌های اجرایی به صورت تجمیع شده به مردم ارائه خواهد شد.

محمد احمدی گفت : تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، مبادلات کالا، خدمات پستی و بررسی و رسیدگی به امور مردم، کاهش حضوری مردم در ادارات، و به طور کلی تسریع در امور مردم، از جمله مزایای طرح ملی جی نف است.