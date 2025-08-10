به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه قوانینی در مجلس تصویب شده است تا خبرنگاران بهتر بتوانند به رسالت خود عمل کنند، گفت: در این کمیسیون خود را موظف می‌دانیم تا بر اجرای دقیق این قوانین نظارت کنیم.

حسینعلی حاجی دلیگانی در پاسخ به سوالی در خصوص رعایت برخی حقوق صنفی همچون اجرای قانون سختی شغل خبرنگاران، افزود: خبرنگاران در تلاش هستند حق مردم مطالبه و اخبار درست به مردم انعکاس داده شود و از آن طرف تصمیماتی در گذشته برای رفع نیاز‌های خبرنگاران گرفته شده است که باید قانون در این زمینه اجرا شود.

وی همچنین در خصوص دسترسی آسان خبرنگاران به اطلاعات هم گفت: هر آنچه که در قوانین در این زمینه پیش بینی شده و لازم است تا کمیسیون اصل نود در زمینه اجرای درست آن نظارت کند، انجام خواهد شد.