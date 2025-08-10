دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش، گفت: هیئت اندیشه ورزی با حضور اساتید و نخبگان دانشگاهی با هدف مبارزه با موادمخدر در کیش، تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید مرتضی اولادعلی در نشست خبری شورای مبارزه با مواد مخدر گرامیدشت روز خبرنگار، گفت: خبرنگاران با اطلاع رسانی صحیح و مسئولانه، طرح چالش ها، بیان نقاط ضعف و قوت و ارائه راهکار‌های موثر می‌توانند در امر مبارزه با مواد مخدر حرکت کنند.

او با بیان اینکه نیروی انتظامی در راه مبارزه با مواد مخدر نزدیک به چهار هزار شهید و دوازده هزار جانباز تقدیم کرده، افزود: تقدیم ۳۵۰ شهید رسانه‌ای و ۱۲ شهید در جنگ تحمیلی دوازده روزه، نشان از همراهی و جانفشانی اصحاب رسانه با نیرو‌های مسلح کشور در راه مبارزه با دشمنان است.

اولادعلی، مواد مخدر را چهارمین بحران جهانی برشمرد و گفت: مواد مخدر بیش از دویست کشور دنیا را درگیر کرده است.

او افزود: تاکنون بیش از ۷۰۰ نوع ماده مخدر در دنیا شناسایی شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش، ترویج استفاده از مواد مخدر را بخشی از جنگ نرم دشمنان علیه کشور‌های آزادی خواه برشمرد و گفت: بیش از ۴۰ سال گذشته، استکبار جهانی بویژه آمریکا و اسرائیل فعالیت‌های فراوانی در حوزه ترویج مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی بین جوانان و نوجوانان داشته‌اند.

سید مرتضی اولاد علی، گفت: در سال ۲۰۱۹ ایران ۹۰ درصد ازکشفیات تریاک جهان، را به خود اختصاص داد.

او افزود: پارسال نیرو‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی چندین محموله بزرگ مواد مخدر را در راه جابجایی به کشور‌های اروپایی در کشور کشف و ضبط کردند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش، سیاست گذاری، برنامه ریزی ونظارت بر مبارزه با مواد مخدر را از مهمترین وظایف این شورا برشمرد و افزود: نقشه راه این شورا براساس سیاست‌های کلان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور برنامه ریزی و اجرا می‌شود.

سید مرتضی اولادعلی، گفت: با تلاش نیرو‌های انتظامی، دریابانی و حمایت‌های دستگاه قضایی آمار قابل توجهی از شناسایی و دستگیری توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر در کیش ثبت شده است.

او ارائه آمار دقیق را اولین گام برای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر برشمرد و افزود: با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزادکیش، جمع آوری آمار به روز آغاز شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش با اشاره به اجرای طرح تحول درمان در کشور، گفت: از سال ۹۹ تا کنون افراد مبتلا به بیماری اعتیاد برای درمان از کیش به بندرعباس اعزام می‌شوند.

اولادعلی به طرح کانون یاریگران زندگی در هرمدرسه با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس کیش اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح در هر مدرسه یک همیار مشاور از خود دانش آموزان با مشاوران مدارس در حوزه پیشگیری از ابتلا به مواد مخدر همکاری خواهند کرد.

او به راه اندازی خانه یاری گران زندگی با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: دوره‌های آموزشی و پیشگیری از ابتلا به مواد مخدر برای گروه‌های سنی مختلف تحصیلی برنامه ریزی شده است.

دبیر شورای مبارزه با موادمخدر کیش، گفت: هیئت اندیشه ورزی با حضور اساتید و نخبگان دانشگاهی و آموزش دوره‌های آشنایی با آسیب‌های ابتلا به اعتیاد در دوره‌های آموزشی کارت کیشوندی نیز در کیش برگزار می‌شود.

دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش در این نشست از خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار با اهداء لوح، قدردانی کرد.