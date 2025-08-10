به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی، نمایشگاه نقاشی‌خط "نقش معلی" آثار استاد محمد گلیج با حضور مسئولین شهرستان تنکابن در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) این شهر گشایش یافت.

این نمایشگاه که شامل ۷۰ اثر هنری با مضامین مرتبط با اربعین است و کارگاه‌های تخصصی نیز در حاشیه آن برگزار می‌شود.

نمایشگاه نقاشی‌خط "نقش معلی" به مدت سه روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ شب در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) تنکابن پذیرای عموم علاقه‌مندان خواهد بود. بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد و رایگان است.

مسئول برگزاری این نمایشگاه گفت: این رویداد فرهنگی و هنری، گامی مهم در راستای پاسداشت ارزش‌های دینی و مذهبی و ترویج هنر اصیل ایرانی در شهرستان تنکابن به شمار می‌رود و امید است که با استقبال پرشور مردم، شاهد برگزاری رویداد‌های مشابه در آینده نیز باشیم.