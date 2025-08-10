به گزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از جلوگیری قاطع یگان حفاظت این شهرستان از ساخت‌وساز و تصرف غیرمجاز اراضی ملی واقع در مناطق حفاظت‌شده خبر داد. این موفقیت در سایه همکاری نزدیک دستگاه‌های مرتبط از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی و همچنین استناد به احکام قضایی صورت گرفته است.

یگان‌زاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات،گفت: صیانت از اراضی ملی و مناطق تحت مدیریت، از اولویت‌های اصلی این اداره است و با هرگونه تخلف در حوزه تغییر کاربری، تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی افزود: در چند هفته اخیر، عملیات‌های مشترک با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام شده که در موارد متعددی منجر به تخریب بنا‌های غیرمجاز و بازگرداندن اراضی به وضعیت اولیه شده است.

شهرستان شمیرانات با دارا بودن مناطق حفاظت‌شده و منابع طبیعی ارزشمند در مجاورت تهران، اهمیت ویژه‌ای در حفاظت از محیط زیست دارد و کارشناسان هشدار می‌دهند که ساخت‌وساز‌های غیرمجاز می‌توانند به تخریب زیستگاه گونه‌های نادر و کاهش تنوع زیستی منطقه منجر شوند.

این اقدامات قاطع یگان حفاظت شمیرانات نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان محیط زیست در حفظ میراث طبیعی کشور است و همچنان ادامه خواهد داشت.