رئیسکل دادگستری گلستان:
سرعت و دقت در اطلاع رسانی سد راه سوء استفاده رسانههای معاند است
حیدر آسیابی، رئیسکل دادگستری استان گلستان، در دیدار با خبرنگاران صدا و سیما مرکز گلستان از تلاش بیوقفه و نقش اثرگذار خبرنگاران در جامعه قدردانی کرد و گفت: خبرنگاران با تلاش صادقانه، لحظات گذرا را ماندگار میکنند و با اطلاعرسانی صحیح و بهموقع، مانع فراموشی رویدادهای مهم میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آسیابی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری درباره جایگاه خبرنگاران افزود: خبرنگارانی که با ورود به صحنههای دشوار و شرایط بحرانی خبر را ثبت و منعکس میکنند، نه برای انگیزههای شخصی یا مادی، بلکه برای روشنگری و خدمت به مردم تلاش میکنند. اگر رویدادی در حصار سکوت بماند، به فراموشی سپرده خواهد شد؛ اما خبرنگاران متعهد و امین، حافظان این رویدادها هستند.
آسیابی «بهموقع بودن» را یکی از مهمترین اصول کار رسانهای دانست و گفت: تجربه نشان داده حتی تأخیر چند دقیقهای در انتشار یک خبر مهم، میتواند فرصت سوءاستفاده به رسانههای معاند بدهد. در برخی حوادث ملی و استانی، انتشار سریع و دقیق خبر از سوی رسانههای داخلی، مانع بهرهبرداری جریانهای مخالف شد.
رئیسکل دادگستری گلستان با بیان اینکه اطلاعرسانی دستگاه قضایی همواره مبتنی بر واقعیت و همراه با ملاحظات قانونی بوده است، اظهار داشت: ما معتقدیم اخبار باید امیدبخش باشد و به سرمایه اجتماعی آسیب نزند. در حوزه حقوق عامه، هر جا حقی از مردم تضییع شود، ورود میکنیم و با هیچ دستگاهی تعارف نداریم.
وی با اشاره به نمونههایی از اقدامات دادگستری استان در این زمینه گفت: حل اختلاف چندینساله معدن زغالسنگ آزادشهر در کمتر از چند ساعت، رفع مشکلات حقوقی پاساژ زرین، بازپسگیری ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی بندرترکمن که با قراردادی ناعادلانه واگذار شده بود و حل مسائل بازارچهها و واحدهای صنعتی، از جمله این اقدامات است که بدون تشکیل پرونده قضایی و از طریق گفتوگو و میانجیگری به نتیجه رسیده است.
آسیابی نقش رسانه ملی و خبرنگاران را در انعکاس خدمات دستگاه قضایی «حیاتی» توصیف کرد و افزود: خبرنگاران گوش شنوا و زبان گویای مردم هستند. بسیاری از مشکلات استان از طریق گزارشهای آنان به ما منتقل و پیگیری شده است.
وی با قدردانی از همکاری صداوسیمای مرکز گلستان در اجرای برنامههای آگاهیبخشی حقوقی نظیر «سیمای قانون» گفت: با وجود محدودیتهای بودجهای، دادگستری استان آماده همکاری بیشتر با رسانهها برای انعکاس اقدامات امیدبخش است. تقویت ارتباط مستمر با خبرنگاران، مسیر تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در امیدآفرینی را هموار میکند.
خبرنگاران صداوسیمای استان در خط مقدم اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه هستند
رسول شکرینیا، مدیرکل صداوسیمای گلستان هم در این دیدار گفت: خبرنگاران و فعالان عرصه خبر، بهویژه در معاونت خبر صداوسیمای گلستان، همواره در صف نخست اطلاعرسانی حضور دارند و با تعهد، تخصص و تلاش شبانهروزی، وظیفه خطیر خود را انجام میدهند.
وی با اشاره به حضور ریاست محترم کل دادگستری استان، معاونان دادگستری و دادستانی در این مراسم افزود: حوزه خبر یکی از مهمترین و جریانسازترین بخشهای سازمان صداوسیماست. همکاران ما در این حوزه، حتی در ایام تعطیل و شرایط خاص، وقفهای در کار خود ندارند و با رصد رویدادها، گردآوری، تنظیم و انتشار اخبار، مبنای تحلیلها و گزارشهای رسانهای را فراهم میکنند.
شکرینیا ادامه داد: خبر تنها به خبرنگاران محدود نمیشود. تصویربرداران، عکاسان، تدوینگران و همکاران پشتیبانی نیز بخشی از این چرخه هستند که با فروتنی و اخلاص، تلاشهای خود را در خدمت مردم قرار میدهند. در مرکز گلستان پنج بخش خبری تلویزیونی و چهار بخش خبری رادیویی فعال است که در مواقع بحران همچون سیل و زلزله، با شکستن آنتن و توقف برنامههای عادی، ویژهبرنامهها را بهسرعت روی آنتن میبرند.
مدیرکل صداوسیمای گلستان با اشاره به افزایش تنوع و مخاطبان بخش خبر در دو سال اخیر گفت: در کنار رشد مخاطبان رادیو و تلویزیون، بخش خبر نیز با تولید محتواهای متنوع، گفتوگوهای تخصصی و آرامشبخش، و پوشش بیوقفه رویدادها، موفق به جلب اعتماد و افزایش سرمایه اجتماعی شده است. در پوشش برنامههای زنده نیز، صداوسیمای گلستان جزو استانهای برتر کشور محسوب میشود.
وی یکی از ابتکارات مهم استان را تشکیل «قرارگاه رسانه و فضای مجازی» دانست و اظهار داشت: این قرارگاه که تاکنون ۱۰۳ جلسه برگزار کرده، با برنامهریزی و هماهنگی بین دستگاهها، نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی، انسجام اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی رسانه ملی داشته است.
شکرینیا با تأکید بر مسئولیتپذیری و حساسیت بالای همکاران صداوسیما گفت: همکاران ما هیچگاه دقت را فدای سرعت و یا سرعت را فدای دقت نکردهاند. صحت خبر همواره در اولویت بوده و اخبار با اتکا به منابع معتبر و مستند منتشر میشود تا قابلیت دفاع و اتکا داشته باشد.
وی در پایان با قدردانی از حضور مسئولان قضایی و حمایتهای آنان، بر تداوم همکاری میان رسانه ملی و دستگاههای اجرایی و قضایی استان برای تحقق اطلاعرسانی دقیق، مسئولانه و امیدآفرین تأکید کرد.