به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،حمیدرضا برقعی از شاعران آیینی کشور گفت: «با استاد فرشچیان به دیدن ضریح سیدالشهدا که توسط ایشان در قم طراحی و در حال ساخت بود رفتیم و من آنجا شعری درباره ضریح حضرت زهرا (س) خواندم. استاد شروع به گریه کردن کرد و گفت: می‌شود چنین روزی بیاید که من ضریح حضرت زهرا را طراحی کنم؟»

وی با اشاره به تماس تلفنی مرحوم استاد فرشچیان پس از خواندن شعر «دارد غروب فرشچیان گریه می‌کند» افزود: ابتدا باورم نمی‌شد استاد فرشچیان با من تماس گرفته باشد.

استاد مرحوم فرشچیان در این تماس با تقدیر از شعر حمیدرضا برقعی گفت: می‌خواستم از اینکه اسم من را در شعر خود آوردید از شما تقدیر کنم.

استاد محمود فرشچیان هنرمند اصفهانی، در ۴ بهمن ۱۳۰۸ دیده به جهان گشود. وی یکی از تأثیرگذارترین و نوآورترین نگارگران ایرانی در یک قرن اخیر شناخته شده است که تحصیلات خود را در مدرسه هنر‌های زیبای اصفهان آغاز کرد و سپس در اروپا به تکمیل دانش هنری خود پرداخت. فرشچیان با تلفیق مکتب سنتی نگارگری ایرانی و سبک‌های نوین، آثاری خلق کرده است که در موزه‌های معتبر جهانی و کشور همچون حرم حضرت امام علی‌بن موسی الرضا (ع) به نمایش گذاشته شده است.

قرار است پیکر زنده‌یاد استاد فرشچیان، بنا بر وصیت ایشان، در مقبره صائب واقع در شهر اصفهان به خاک سپرده شود. جزئیات این مراسم هنوز از جانب خانواده ایشان اعلام نشده است.