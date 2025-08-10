پخش زنده
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: با تایید سلامت ۱۲ میلیون تن نهاده دامی وارداتی توسط دامپزشکی کشور، سالانه ۱۸ میلیون تن فراوردههای خام دامی تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا رفیعی پور، امروز یکشنبه ۱۹ مرداد در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار از نقش و اهمیت فعالیت دامپزشکی در تولید و صادرات گفت و افزود: سالانه چهار تا پنج میلیون تن فرآورده خام دامی و محصولات دامی نیز با نظارتهای عالی، فعالیتهای شبانه روزی و اقدامات بهداشتی دامپزشکی صادر میشود.
وی اظهار داشت: مدیریت ثروت و تجارت دامپزشکی برمی گردد و دامپزشکی در واقع حفاظت و پشتیبانی از حوزه بهداشتی و اقتصادی تولید را بر عهده دارد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که امنیت ملی دارای دو رکن امنیت غذایی و امنیت زیستی است، تصریح کرد: دامپزشکی در تامین این دو رکن نقش ایفا میکند.
رفیعی پور در مورد اهمیت جلوگیری از اپیدمی شدن بیماریهای مشترک دام و انسان نیز اعلام کرد: براساس استانداردهای بین المللی، هر بیماری دامی که موجب اپیدمی در کشور شود، میتواند بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت وارد کند.
وی با اشاره به این که خاورمیانه در منطقه پر ریسک به لحاظ بیماریهای دامی قرار گرفته ست، گفت: ایران با ارایه خدمات دامپزشکی و اقدامات پیشگری در این منطقه در واقع به جهان در راستای مهار و جلوگیری از اپیدمی شدن بیماریهای مشترک دام و انسان بزرگترین خدمت را میکند.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور اذعان داشت: ایران با وجود شرایط سخت و تحریم در حوزه تولید فرآوردههای خام دامی در رتبه یک تا دهم جهان قرار گرفته است که حاصل بخش از آن حاصل برنامهها و اقدامات بهداشتی دامپزشکی است.
وی در این نشست در بخشی از سخنان خود از تلاشهای خبرنگاران و رسانهها در زمینه اطلاع رسانی و کمک به اجرایی شدن برنامههای این سازمان قدردانی کرد.
رفیعی پور با اشاره به مشترکات فعالیتهای خبرنگاری و تخصص دامپزشکی تصریح کرد: حرفه خبرنگاری در زمینههایی همچون فعالیت شبانه روزی، روبهرو شدن با مشکلات و خطرات و آماده باش بودن با فعالیت دامپزشکی، مشترک است.
وی به نقش رسانهها در جنگ ۱۲ روزه نیز اشاره کرد و گفت: اقدامات رسانهها و خبرنگاران در طول جنگ ۱۲ روزه بی نظیر بود.
رفیعی پور خبرنگاران را تاریخ ساز توصیف و تصریح کرد: حرفه خبرنگاری تعیین کننده سرنوشت جنگ است.
در پایان این نشست، خبرنگاران با اهدای لوح تقدیر از سوی رییس سازمان دامپزشکی کشور تجلیل شدند.