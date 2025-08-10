به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به اینکه تردد از مرز شلمچه تاکنون یک میلیون و ۱۴۲ هزار و ۷۹۹ زائر بوده است افزود: از این میزان ۷۹۴ هزار و ۴۹۱ زائر از طریق این پایانه مرزی برای زیارت عتبات عالیات عراق از کشور خارج شده اند و ۳۴۸ هزار و ۳۰۸ زائر وارد میهن اسلامی شده‌اند.

محمد جولانژاد افزود: از چهارم لغایت ۱۸ مرداد (یکم تا ۱۵ صفر) یک میلیون و ۴۶۳ هزار و ۷۷۱ زائر حسینی از دو پایانه مرزی چذابه و شلمچه تردد کرده‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۳۲ هزار و ۲۱۳ زائر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از طریق مرز‌های خوزستان وارد کشور عراق شدند و ۴۳۱ هزار و ۵۵۸ زائر پس از زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) و عتبات مقدسه از طریق مرز‌های چذابه و شلمچه وارد کشور شده‌اند.