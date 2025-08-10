دادستانی همدان دستور معدوم سازی اراضی مناطقی از همدان را که با آب فاضلاب، سبزی، سیفی و غلات کشت می کردند، صادر و اجرا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عده‌ای افراد سودجو بدون رعایت اصول بهداشتی در مناطقی از مزارع «خضر» و «مجید آباد» شهر همدان اقدام به کشت و آبیاری انواع محصولات زراعی کرده بودند که این دادستانی برابر قانون با آنها رفتار کرد.

کشت محصول با آب فاضلاب در قانون ، تخریب محیط‌ زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی به شمار می آید و در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیزات، جرم‌انگاری است .

غلظت عناصر زیان‌آور همچون نیترات، جیوه و سرب در کشت صیفی‌ و سبزی که با فاضلاب آبیاری می شوند موجب بروز مسمومیت شدید و انواع بیماری‌های سرطان‌زا و گوارشی برای مصرف‌کنندگان خواهد شد.

عباس نجفی دادستان عمومی و انقلاب همداندر این خصوص گفت: تعدادی از کشاورزان با وجود اخطار قبلی و بدون رعایت ضوابط بهداشتی و در اقدامی منفعت‌طلبانه ضمن تصرف به مسیر انتقال فاضلاب و تخریب بخشی از این مسیر نسبت به آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب اقدام کرده بودند که در همین راستا با دستور این دادستانی بخش عمده‌ای از این محصولات به میزان ۲۰ هکتار شامل ۱۰ هکتار ذرت، پنج هکتار لوبیا و پنج هکتار سبزی معدوم و ۵۰ هکتار از همین نوع محصولات نیز معدوم خواهد شد.