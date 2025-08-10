مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: مشکلات حدود ۳ هزار نفر از اعضای تعاونی‌های مسکن در شهرستان مهاباد در قالب ۸ تعاونی احصا و بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در جلسه بررسی مسائل طرح‌های راه وشهرسازی در شهرستان مهاباد، بیان کرد: مشکلات ۸ تعاونی مسکن در شهرستان مهاباد احصا شده و رفع و این مسائل با جدیت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن موجب رونق ساخت و ساز و اجرای طرح‌های مسکن شده و این مساله نیز در اولویت برنامه‌های راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی ادامه داد: در راستای رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن ۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان مهاباد به محدوده الحاق شده تا موانع موجود در اجرای طرح‌های مسکن در این شهرستان رفع گردد.

آرامون افزود: آماده سازی اراضی الحاق شده به محدوده به زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد و اراضی آماده سازی شده بعد از اجرای طرح آماده‌سازی به سرعت تحویل متقاضیان می‌شود.

وی افزود: اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های مسکن شهرستان مهاباد نیز تحت بررسی و رصد قرار گرفته و مشکلی از این بابت وجود ندارد و این روند طی روز‌های آتی تسریع می‌یابد.

وی با اشاره به مشکلات معارضین طرح‌های راهسازی فعال در مسیر‌های منتهی به شهرستان مهاباد، اظهار داشت: باید این مسائل در سریع‌ترین زمان ممکن با همکاری مسوولان مربوطه رفع گردد تا روند اجرای طرح‌های توسعه راه‌های ارتباطی آذربایجان‌غربی به خصوص در مسیر‌های منتهی به شهرستان مهاباد بدون وقفه ادامه یابد.