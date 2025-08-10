به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی همچنان استقرار جریانات جنوبی را تا اواخر روز سه شنبه در نیمه غربی، مرکزی و تا اواخر روز چهارشنبه در نیمه شرقی استان نشان می‌دهد که سبب افزایش رطوبت، شرجی و مه رقیق و وقوع دما‌های بالای احساسی درسواحل، مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بخش‌هایی از مناطق شمالی خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: تا اواخر روز سه شنبه با توجه به ضرایب بالای ناپایداری و انباشت رطوبت در منطقه رشد ابر و رعد و برق، رگبار‌های پراکنده و تندباد‌های لحظه‌ای بویژه در ارتفاعات استان و وقوع گرد و خاک‌های همرفتی بویژه در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس طی امروز مواج است

در شبانه روز گذشته بستان با دمای ۴۹.۴ و ایذه با دمای ۲۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. همچنین در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۷.۹ و ۳۲.۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است.