پخش زنده
امروز: -
معاون محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست از فرماندهی انتظامی شهرستان باروق بهخاطر همکاری و حمایتهای مستمر در حفاظت از حیات وحش تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سعید موسوی در این دیدار از سرهنگ ستاد علی واحدی، فرمانده انتظامی شهرستان، و سرهنگ دوم نصرالله ملکزاده، فرمانده یگان امداد شهرستان، به خاطر در اختیار گذاشتن تجهیزات، نیرو و خودرو و حمایتهای قاطعانه قدردانی کرد.
فرمانده انتظامی باروق ضمن تسلیت شهادت محیطبانان، حفاظت از محیط زیست را وظیفهای مقدس دانست و تأکید کرد که با همکاری اداره محیط زیست و نیروهای انتظامی، باروق به مکانی امن برای حیات وحش تبدیل شده است.
موسوی همچنین خواستار تقویت یگان محیط زیست باروق شد و از حمایتهای فرماندهی انتظامی قدردانی کرد.
در پایان با اهدا لوح سپاس، از تلاشهای فرماندهی انتظامی و یگان امداد شهرستان باروق تقدیر شد.