نشست علمی «الگوی زن مقاوم در نهضت عاشورا و حرکت اربعین» در کربلای معلا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مینو اصلانی، رئیس شورای فرهنگی بانوان کمیته فرهنگی ستاد اربعین در این نشست، هدف اصلی برگزاری همایش را تبیین شاخصههای مقاومت زنان بهویژه با نگاه به جنگ تحمیلی اخیر، جبهههای نوین مقابله با استکبار و بازخوانی جایگاه زن مسلمان در صحنههای تاریخساز، دانست.
اصلانی گفت: امروز جبهه جدیدی در برابر استکبار جهانی باز شده که شاهکلید آن، مقاومت زنان است. زنانی که نهتنها حافظ خانواده و نسل آینده، بلکه بهعنوان نیروی فرهنگی و اجتماعی، معادلات قدرت را تغییر میدهند.
وی با اشاره به ارسال ۳۰ مقاله علمی از بانوان کشورهایمختلف به دبیرخانه این نشست، افزود: مجموعه این مقالات به زودی در قالب کتاب منتشر و در اختیار پژوهشگران قرار خواهد گرفت.
معصومه فرزانه، دبیر علمی این نشست هم با بیان اینکه زن، تجسم مقاومت در میدان خون و ایمان است، گفت: زن در میدان مقاومت، نهتنها همراه، بلکه خود پیشرو است.
وی ادامه داد: وقتی بمب بر سر کودکان میبارید، زنان ایستادند البته نه با سپر و سلاح بلکه با دل عاشقی که ایمانش کوه را به لرزه درمیآورد. این ایستادگی همان پیام زینب کبری (س) است که ما موظفیم آن را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
دبیرعلمی همایش افزود: ادامه دادن روایت صبر زینب (س) و حقیقت عاشورا، در همۀ عرصههای رسانهای، فرهنگی و آموزشی لازم و ضروری است و باید همه در این مسیر استوار باشند.