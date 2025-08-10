به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ موسی جسور گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب با انجام پایش شبانه‌روزی در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو، موفق به دستگیری ۶ صیاد متخلف و ضبط ادوات صیادی آنان شدند.

جسور افزود: هرگونه عملیات صیادی در منابع آب‌های داخلی کشور تنها با اخذ پروانه رسمی از سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است. وی تأکید کرد که فعالیت‌های صیادی بدون مجوز، غیرقانونی و ممنوع بوده و با متخلفین طبق ضوابط زیست‌محیطی برخورد می‌شود.