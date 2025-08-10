مقاوم سازی هفت پل درون شهری تبریز
معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز گفت: در راستای حفظ و مرمت پلهای شهری هفت پل با اعتبار ۷۱۰ میلیارد ریال در این شهر بهسازی و مقاومسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
سامان احمدزاده با بیان اینکه مقاومسازی سازههای حیاتی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری در مسیر ارتقای ایمنی و تابآوری زیرساختهای تبریز است گفت: پلها شامل مقاومسازی پل آخونی با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال، بهسازی و مرمت پل آجیچای با اعتبار ۲۹۰ میلیارد ریال و مقاومسازی پل صاحبالامر شمالی با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال است.
وی اظهار کرد: پل خواجه رشید عباسی با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال، پل هفت تیر با اعتبار ۶۶ میلیارد ریال، پل پیشقدم با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال و پل زیرگذر مارالان با اعتبار ۱۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بهسازی و مرمت شده است.
معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با بیان اینکه این پلها طی سه سال گذشته مرمت و بهسازی شده است گفت: در زمان کنونی سه پروژه مهم مقاومسازی پل نیز در مرحله اجرا قرار دارد.
احمدزاده ادامه داد: این پلها شامل شهید بهشتی با اعتبار ۹۶ میلیارد ریال، پل آبرسان با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال و پل کابلی با اعتبار ۱۴۵ میلیارد ریال است که با بهرهگیری از مطالعات تخصصی و نظارت فنی دقیق در حال مرمت و بهسازی هستند.
وی با اشاره به آغاز مطالعات تخصصی برای مقاومسازی چند پل دیگر تبریز یادآور شد: طراحی لرزهای پل خواجه رشید عباسی، مطالعات پل ابوریحان، مطالعات پل جهاد (نصفراه)، مقاومسازی پل ارم و ارزیابی آسیبپذیری پل فلزی در مرحله مطالعه قرار دارد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز گفت: مطالعات تکمیل مقاومسازی و بهسازی پل روگذر شهید پیشقدم و طراحی و مرمت پل خلعتپوشان به پایان رسیده و مطالعات ترمیم و مرمت پلهای دارایی و قائممقام نیز نهایی شده و هر ۲ پل در مرحله عقد قرارداد و اجرا قرار دارند.
احمدزاده افزود: مقاومسازی پلهای شهری نه تنها گامی مهم در ایمنسازی تردد درون شهری است بلکه نشاندهنده تعهد مدیریت شهری به حفظ زیرساختهای حیاتی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.