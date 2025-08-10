پخش زنده
بنیاد ملی علم ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی از طرحهای پژوهشی شرکتهای فناور و نوآور متقاضی برای ورود به عرصه انجام دادن پژوهشهای عمیق حمایت میکنند.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما ، در این برنامه ، دو نوع تقاضای پژوهش و فناوری (RFP) مورد بررسی قرار میگیرند:
۱- تقاضاهای پژوهش و فناوری عادی: شرکت متقاضی، براساس شناخت خود، چالش پژوهشی را شناسایی و تقاضانامه آن را تهیه کرده و ارسال مینماید. این تقاضاها پس از ارزیابی و تأیید، جهت دریافت پیشنهاده منتشر میشوند.
۲- تقاضاهای پژوهش و فناوری اولویتدار: بنیاد ملی علم ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری ستادهای معاونت علمی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، برخی از حوزههای پژوهشی و فناورانه را به عنوان اولویت ملی، شناسایی کرده و منتشر مینمایند. تقاضای پژوهش و فناوری ارائه شده از سوی شرکتهای متقاضی در صورت همراستایی با این حوزهها با اولویت بالایی بررسی شده و در سقف حمایت میشوند. این حوزههای اولویتدار عبارتند از:
حوزه نرمافزار و هوش مصنوعی:
اینترنت اشیا، بلاکچین، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی قابل اعتماد، هوش مصنوعی تفسیرپذیر، فناوری NeRF، 5G، فناوری نسخه فارسی عینک متاورس، مدلهای بنیادی (یادگیری تقویتی عمیق، مدلهای زبانی بزرگ، مدلهای شناختی) الگوهای نوین یادگیری، معماریهای جدید شبکههای عصبی عمیق، امنیت شبکه، فشردهسازی مدلها و کاهش نیاز پردازشی، بازنمایی دانش و استدلال ماشینی، ارتباط هوشمند ماشین به ماشین، توسعه الگوی هوش مصنوعی در صنعت نمکزدایی و هوشمندسازی پدیدهها (ترافیک و بندر)؛
حوزه نانو و میکرو:
حسگرهای نوظهور، نانوجوهرهای زیستی، برداشت انرژی و شخصیسازی درمان، کنترل دقیق مواد، مواد پیشرفته و نانوپزشکی؛
حوزه زیستی:
پلتفرمهای ژنی، ماکرو و میکروبیوم، پزشکی مبتنی بر فرد، سرطان، مغز و علوم شناختی، تحلیل دادههای زیستی در حوزه ژنتیک، چاپگر زیستی، بایونیک، ویرایش ژن و ژندرمانی، سلولدرمانی، پزشکی بازساختی، پروتئومیکس، ژنومیکس و واکسنهای RNA، اصلاح بذر هیبریدی گیاهان و نهالهای میوه و اصلاح ژنتیک حیوانات حلالگوشت، پروبیوتیکهای نسل چهار در حوزه شیلات، تولید صنعتی استارترهای لبنی مقاوم به فاژ و آنتیبیوتیک؛
حوزه مواد شیمیایی و انرژی:
فناوری انواع باتریها (منعطف، فلزهوا و سدیم پایه)، خالصسازی سیلیکون، پیل سوختی، فرآوردههای متانولی و کاتالیستهای نسل جدید، شیمی معدنی فشار قوی، فناوری فیلتر مایع و کک سوزنی، ذخیرهسازی و مصرف بهینه برق، متنوعسازی انرژی و مدیریت شوری آب در سواحل؛
حوزه سختافزار و ماشینآلات:
ریزپردازندهها و تراشهها، خودرانسازی، پرینترهای سه و چهاربعدی، نماهای هوشمند، سیستمهای میکروالکترومکانیکی، میکرولیتوگرافی و اپتوالکترونیک، افزارههای الکترونیک نوری، محاسبات و ارتباطات کوانتومی، اینورترهای هیبریدی (تا ظرفیت 50 کیلووات)، تخمین عمر قطعات دما و فشار بالای توربین و کمپرسورها، سیستمهای پیشرانش هیبریدی- الکتریکی، موتورهای سنکرون مغناطیس دائم؛
حوزه مهندسی پزشکی:
تشخیص از راه دور، مهندسی بافت، مهندسی قلب، عروق و سیستم تنفسی، پردازش سیگنالهای حیاتی، پردازش تصاویر پزشکی و سیستمهای تصویرگر پزشکی، بیوسنسورها، بیومارکرها و بیوممز مانند Lab on a chip، سلامت دیجیتال در اعصاب و روان، زخمپوشهای هوشمند و روشهای نوین رهایش دارو.
واجدین شرایط
مخاطب این برنامه جهت ثبت تقاضاهای پژوهش و فناوری، همه انواع شرکتهای دانشبنیان هستند. افراد حقیقی و سازمانهای دولتی خارج از شمول این برنامه هستند.
شرایط شرکتها برای ثبت تقاضا:
قابل توجه شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک فناوری پردیس: شرکتهای عضو در پارک فناوری پردیس درصورتیکه پیرو این برنامه به مرحله عقد قرارداد برسند میتوانند در ارتباط ادارهکل ترویج و توسعه خوشههای نوآوری این پارک، از تسهیلات قرضالحسنه ویژه ستاد پارک نیز تا سقف یک میلیارد تومان بهرهمند شوند.
شرکت متقاضی مکلف است در گام اول، صرفاً از مسیر سامانه کایپر، فرمهای پیشنویس را بارگیری کرده و پس از تکمیل در آن بارگذاری نماید. در صورت عدم تکمیل فرم یا اقدام از مسیرهای دیگر به درخواست متقاضی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آن دسته از تقاضاهای پژوهش و فناوری مورد حمایت واقع میشوند که پس از ارزیابی در کمیته داوری تأیید شوند.
تقاضانامه شرکتها در ابتدا از طریق سامانه کایپر دریافت شده و پس از تأیید در کمیته مشترک به سه بخش تقسیم میشوند:
الف) تقاضاهای پژوهشی مورد حمایت بنیاد ملی علم ایران؛
(ب) تقاضاهای پژوهشی مورد حمایت صندون نوآوری و شکوفایی؛
پ) تقاضاهای پژوهشی مورد حمایت مشترک (بنیاد و صندوق).