پخش برنامه «محفل» در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلای معلی، از قاب شبکه قرآن و معارف پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مراسم معنوی امروز ساعت ۱۷:۳۰ به صورت زنده، از موکب حضرت معصومه (سلام الله علیها) پخش خواهد شد. اجرای برنامه بر عهده خانم الطافی و استاد هادی اسلامی خواهد بود.
در این محفل ملکوتی، خانواده شهید علیرضایی حضور خواهند داشت و حجتالاسلام والمسلمین حکیمی با بیانی نورانی، تفسیر و تبیین آیات شریف قرآن کریم در موضوع مقاومت و ایستادگی را به سمع شنوندگان خواهد رساند.
همچنین قاری نوجوان، سبحان عبداللهی، به قرائت آسمانی سوره مبارکه «فتح» خواهد پرداخت تا روح ایمان و استقامت را در جانها زنده سازد. روضهخوانی دلنشین، با نوای مسعود صادقی قرائت ادعیهی نورانی از جمله دعای شریف صحیفه سجادیه با صدای فیض آبادی و تلاوت زنده اذان مغرب، از دیگر جلوههای این محفل قرآنی خواهد بود، جلوههایی که یاد و نام شهیدان کربلا و راه اهل بیت (علیهمالسلام) را در قلوب زنده نگه میدارد.