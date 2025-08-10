به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دیدار تیم‌های ایران و ژاپن در مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتبال دختران کمتر از ۲۰ سال آسیا با پیروزی ۱۱ بر صفر به سود ژاپن به پایان رسید.

گفتنی است، تیم فوتبال دختران گمتر از ۲۰ سال ۲ پیروزی برابر گوام و مالزی کسب کرد و مقابل ژاپن شکست خورد و از صعود به مرحله نهایی رقابت ها بازماند.

کاروان تیم دختران کمتر از ۲۰ سال ایران امشب کوالالامپور را به مقصد تهران ترک می‌کند.

تیم فوتبال دختران جوان ایران صبح فردا دوشنبه از ساعت ۹:۳۰ از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران می‌شود.