مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: کارشناسان حفاظت محیط زیست به صورت مستمر و دقیق آلایندههای نیروگاه شهید رجایی قزوین را مورد پایش و بررسی قرار میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد که نیروگاه شهید رجایی به منظور بررسی میزان آلایندههای تولیدی و اطمینان از رعایت استانداردهای زیستمحیطی، تحت رصد مستمر کارشناسان پایش و آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار گرفته است.
وی افزود: کارشناسان پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست با بازدیدهای دورهای و بهکارگیری تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، بهصورت منظم از خروجی اگزوزهای نیروگاه نمونهبرداری میکنند. این نمونهها در آزمایشگاههای تخصصی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند تا سطح آلایندهها مانند گازهای دیاکسید گوگرد (SO۲)، اکسیدهای نیتروژن (NOx)، ذرات معلق (PM) و دیگر ترکیبات مضر به دقت کنترل شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تاکید کرد: هدف از این پایشهای مستمر، اطمینان از رعایت کامل استانداردهای محیط زیستی، حفظ سلامت عمومی شهروندان و کاهش اثرات زیانبار آلایندههای هوا است. همچنین با شناسایی به موقع هرگونه انحراف از معیارهای مجاز، زمینه اصلاح روند عملکرد نیروگاه و بهبود سیستمهای فیلتراسیون و کنترل آلودگی فراهم میشود.
بر اساس گزارشهای رسمی اداره محیط زیست استان قزوین، نیروگاه شهید رجایی یکی از مراکز تولید برق مهم منطقه است که به دلیل حجم بالای سوخت مصرفی، در معرض تولید آلایندههای هوا قرار دارد. به همین دلیل، انجام پایشهای دقیق و بهروز از اهمیت بالایی برخوردار است تا ضمن کاهش آلودگی هوا، تعادل اکولوژیکی منطقه حفظ شود.
کارشناسان محیط زیست همچنین با همکاری نیروگاه، برنامههای آموزشی و آگاهیبخشی را برای پرسنل نیروگاه در زمینه رعایت دستورالعملهای زیستمحیطی و استفاده بهینه از فناوریهای پاکتر در حال اجرا دارند.
در پایان، این مقام مسئول یادآور شد که حفاظت از محیط زیست، وظیفهای همگانی است و تمامی صنایع و مراکز تولیدی باید با همکاری نهادهای نظارتی، در مسیر توسعه پایدار گام بردارند.