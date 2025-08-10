پخش زنده
کارشناس نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی استان همدان گفت: از چهارم مرداد تاکنون، تیمهای بهداشت محیط بیش از ۲۲۰۰ مورد بازرسی از موکبها، ایستگاههای صلواتی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مسیر زائران اربعین انجام داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، افشین حولکی، کارشناس نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به آغاز فعالیتهای پایشی و نظارتی ایام اربعین از چهارم مردادماه تصریح کرد: روزانه حداقل ۱۲ تیم و در برخی روزها تا ۴۰ تیم بازرسی در مسیر زائران اربعین مستقر بوده و موارد بهداشتی و ایمنی مربوط به زائران را کنترل میکنند.
وی اظهار داشت: تا امروز ۱۹۶ مورد پایش از مراکز اقامتی و محل اسکان زائران، ۲۲۰۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ایستگاههای صلواتی، و ۳۹۱ مورد بازرسی از سرویسهای بهداشتی عمومی انجام شده است.
کارشناس نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: ۵۰۱ مورد بازرسی از سامانههای آبرسانی مرتبط با زائران و ۲۲۱۰ مورد سنجش کلر آب آشامیدنی صورت گرفته است. همچنین ۲۶۲ مترمکعب عملیات کلرزنی انجام و ۳۸ نمونه مواد غذایی برای بررسی آزمایشگاهی ارسال شده است.
حولکی گفت: در این مدت، یک هزار و ۷۳۲ کیلوگرم مواد غذایی تاریخگذشته و ناسالم شامل انواع شربت، دلستر، لبنیات، آب معدنی، ساندویچ، تنقلات و رنگهای خوراکی ضبط و معدوم شده است.
وی با اشاره به آموزش یک هزار و ۹۵۹ نفر از خادمین موکبها و ۹۹۱ مورد آموزش مردمی تصریح کرد: یک هزار و ۷۹۱ مترمربع عملیات ضدعفونی سطوح و ۲۰۰ مترمربع سمپاشی در مسیر انجام شده است. خوشبختانه تاکنون موردی از بیماریهای اپیدمی در مسیر زائران گزارش نشده است.
کارشناس نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه نظارت ویژه بر استفاده از ظروف گیاهی یا آلومینیومی در موکبها صورت میگیرد، تأکید کرد: استفاده از ظروف فومی به دلیل مشکلات زیستمحیطی و اثرات شیمیایی بر مواد غذایی توصیه نمیشود. جمعآوری صحیح این ظروف و جلوگیری از پراکندگی زبالهها از مهمترین اولویتهای ماست.
حولکی عنوان کرد: با توجه به افزایش حجم زائران در این هفته که اوج رفت به سمت عراق است، نظارتها بهصورت شبانهروزی ادامه دارد و در قالب گشتهای مشترک با دستگاههایی، چون راهداری و میراث فرهنگی، همه بخشها از نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی تا مراکز تهیه غذا و آب آشامیدنی پایش میشوند.