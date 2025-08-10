پخش زنده
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: از زمان تأسیس صندوق (۱۳۸۵) تاکنون حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان ضمانتنامه صادر شده است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای شاپور قاسمی با بیان اینکه امروز نیز ۱۷۰ فقره ضمانتنامه به ارزش ۴۶۵ میلیارد تومان صادر شد که ۹۲ فقره آن برای نخستینبار و ۷۸ فقره تمدیدی بوده است، افزود: امسال هنوز تسهیلاتی به صنایع اختصاص نیافته و در انتظار تفاهمنامه با بانکها برای پرداخت تسهیلات هستیم.
وی تأکید کرد: با سرمایه فعلی صندوق که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است، امکان پرداخت گسترده تسهیلات وجود ندارد. پیشبینی ما این است که برای پاسخگویی به نیاز صنایع کوچک کشور، حداقل سه همت سرمایه لازم داریم.
قاسمی اضافه کرد: بهعنوان نمونه، تنها صنایع کوچک یک شهرستان در کرمان به حدود سه و نیم همت منابع مالی نیاز دارند. برای افزایش منابع، روشهای نوین بازار سرمایه را نیز بررسی میکنیم.
وی گفت: فعلاً با چند بانک بهصورت تلفیقی کار میکنیم و سقف پرداخت تسهیلات پنج میلیارد تومان برای هر واحد صنفی زیر ۵۰ نفر است. ثبت درخواست از طریق سامانه سراسری صندوق انجام میشود و نیازی به مراجعه حضوری نیست. پس از اعتبارسنجی و تأیید، متقاضیان برای امور نهایی به تهران دعوت میشوند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک درباره حمایت از واحدهای آسیبدیده در شرایط جنگی گفت: خوشبختانه خسارات صنایع کوچک در این زمینه زیاد نبوده و فقط ۱۲ واحد صنعتی آسیب دیدهاند که برای آنها بسته حمایتی دولت و وزارت صمت در نظر گرفته شده است. صندوق نیز آمادگی دارد برای این واحدها تسهیلات ویژه و تخفیف کارمزد در نظر بگیرد.