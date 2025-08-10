مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: از زمان تأسیس صندوق (۱۳۸۵) تاکنون حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر شده است.

صدور ۲ هزار و ۲۵۰ ضمانت‌نامه سرمایه‌گذاری برای صنایع کوچک

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای شاپور قاسمی با بیان اینکه امروز نیز ۱۷۰ فقره ضمانت‌نامه به ارزش ۴۶۵ میلیارد تومان صادر شد که ۹۲ فقره آن برای نخستین‌بار و ۷۸ فقره تمدیدی بوده است، افزود: امسال هنوز تسهیلاتی به صنایع اختصاص نیافته و در انتظار تفاهم‌نامه با بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات هستیم.

نقش مهم صنایع کوچک در ایجاد اشتغال و تولید

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به نقش این صنایع در رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: صنایع کوچک در ایجاد اشتغال پایدار و تولید ناخالص داخلی کشور نقش مهمی دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه ۹۲ درصد از بخش صنایع کشور ما صنایع کوچک هستند، سهمشان در تولید ناخالص ملی ۱۰ درصد است که باید این روند خیلی بالاتر باشد، از این رو باید به صنایع رسیدگی شود.

قاسمی ادامه داد: زمانی که شهرک‌های صنعتی راه اندازی می‌شوند یا خوشه‌های صنعتی که تشکیل می‌شود منجر به اشتغال پایداری در مناطق مختلف کشور می‌شود، نه تنها منجر به نوآوری می‌شود بلکه از مهاجرت به شهر‌ها جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید زمینه رشد صنایع کوچک را فراهم کند، گفت: رهبر معظم انقلاب هم در چندین بار اشتغال پایدار را مورد تاکید قرار دادند. فعالیت اصلی صندوق نیز در مرحله اول بحث صدور ضمانتنامه بود که به صورت اعتباری و پیمانکاری به بخش تولید در صنایع کوچک صادر می‌شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود: در برنامه هفتم دو تا ماموریت جدید از جمله پرداخت تسهیلات از طریق موسسات اعتباری و ارائه بیمه به واحد‌های صنفی و صنعتی به صندوق اضافه شد. برای اجرای وظایف جدید، نیازمند زیرساخت‌های مناسب، آیین‌نامه‌های تخصصی و نیروی انسانی مجرب هستیم.

برای پاسخگویی به صنایع کوچک ۳ همت سرمایه لازم داریم

به گفته وی، اکنون سرمایه ثبت شده این صندوق ۳۰۰ میلیارد تومان است که تا چند ماه آینده قرار شده تا ۲۵۰ میلیارد تومان به این رقم افزوده شود.