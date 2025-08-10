تکمیل طرح انتقال آب به منطقه دشت بن لنده نیازمند ۵۰۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل جهاد کشاورزی استان به همراه معاونان و مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان لنده از خط انتقال و مخازن ذخیره طرح آبیاری ۵۰۰ هکتاری دشت بن در منطقه کهناب بازدید کرد.

بخشدار بخش موگرمون در این بازدید با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در این بخش گفت: شهرستان لنده دارای چهار دشت بزرگ، دشت آبلش و دشت کل شور در بخش مرکزی لنده و دشت بن و دشت ناصری در بخش موگرمون است که هر کدام از این دشت‌ها بیش از ۵۰۰ هکتار است.

عادل مرادی با بیان اینکه آبرسانی به منطقه دشت آبلش در سال‌های گذشته به بهره‌برداری رسید افزود: هنوز از همه ظرفیت‌های ایستگاه پمپاژ ایدنک برای آبیاری همه این دشت استفاده نشده است و فقط ۲۴۰ هکتار از ۵۰۰ هکتار زیر کشت آبرسانی و قابل کشت است و ۲۱۰ هکتار باقیمانده نیازمند همت و تلاش جهاد کشاورزی و خود کشاورزان است.

مرادی با اشاره به اینکه در حوزه دشت بن نیز خط انتقال لوله از رودخانه تا مخزن آب اجرا شده است و پمپ‌های ایستگاه نیز خریداری شده است اضافه کرد: به علت تأخیر پیمانکاران و مشکلاتی که در حوزه اجرا داشتند و خلع‌ید آنان حجم بزرگی از بدهکاری را برای دولت ایجاد کردند.

وی با اشاره به اینکه طرح آبیاری دشت بن لنده در دولت دوازدهم کلنگ‌زنی شد و این طرح در آن زمان قرار بود با ۱۴۰ میلیارد ریال تکمیل و به بهره‌برداری برسد ادامه داد: متأسفانه در ادامه کار با حدود ۵۰ درصد پیشرفت کاری نیمه کاره رها شد.

بخشدار موگرمون گفت: در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان لنده بیش از ۷۵ میلیارد ریال از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت برای شروع مجدد این طرح تخصیص داده شد و از سایر منابع نیز اعتباراتی اختصاص برای این طرح در نظر خواهیم گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در این بازدید هم گفت: برای تکمیل طرح آبرسانی دشت بن با در نظرگرفتن همه شرایط کنونی و تورم بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که با احتساب هزینه خط انتقال شبکه فشارقوی برق به بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

رضا فرازی افزود: با تخصیص اعتبار تنها ۷۵ میلیارد ریالی این طرح تا سال ۱۴۱۲ هم به بهره‌برداری نخواهد رسید لذا در صورت تخصیص اعتبارات ویژه‌ای برای تکمیل این طرح در کمترین زمان ممکن به بهره برداری می‌رسد.

فرازی با بیان اینکه در سنوات گذشته خط انتقال و مخزن ذخیره آب تکمیل و پمپ‌های ایستگاه نیز به طور کامل خریداری شده است، اضافه کرد: ایجاد حوضچه آرامش، خط انتقال برق، انتقال خط لوله به دشت و شبکه توزیع از بخش‌های باقی‌مانده است که بخشی از هزینه‌ها را از محل اعتبارات ملی تأمین خواهیم کرد.

وی در دیدار با کشاورزان منطقه دشت بن هم گفت: انتظار داریم کشاورزان در روند اجرایی این طرح بزرگ که بیشترین صرفه و بهره اقتصادی و اشتغال‌زایی را برای آنان دارد نهایت همراهی و همکاری لازم را داشته باشند.