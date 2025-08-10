به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی قلاتویه این شهرستان، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری، یک دستگاه کامیون حامل بار را شناسایی و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از قسمت بار کامیون، ۴۹۹ کیسه سم خارجی فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: راننده پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شد.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.