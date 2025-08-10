به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی گفت: از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار‌های گیلان، محصول ۱۱۹ هزار هکتار معادل ۵۰ درصد رسیده و آماده برداشت هستند.

وی با بیان اینکه خوشه‌های برنج در ۲۳۳ هزار هکتار معادل ۹۸ درصد این زمین‌ها ظاهر شده‌اند، افزود: تاکنون ۳۳ هزار هکتار معادل ۱۴ درصد از شالیزار‌های استان برداشت شده و با توجه به مساعد بودن هوا، به کشاورزان توصیه می‌شود که برای برداشت محصول خود هر چه زودتر اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تاکید بر لزوم هماهنگی کشاورزان با شالیکوبی‌ها، گفت: برای کاهش ضایعات محصول هنگام برداشت، شالیکاران از کمباین‌های دارای برگه معاینه فنی استفاده شود.

صالح محمدی افزود: پیش بینی امسال یک میلیون و ۱۱۵ هزار تن شلتوک از شالیزار‌های گیلان برداشت شود که در مقایسه با سال زراعی گذشته، ۵ درصد بیشتر است.

وی به کشاورزان استان توصیه کرد: با توجه به شرایط رطوبت زمین، برای کشت دوم مانند راتون و شبدر برسیم در شالیزار‌های خود آماده شوند.