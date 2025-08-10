پخش زنده
فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: زائران اربعین حسینی باید از استان و شهر خود گذرنامه و سند خادم دریافت و با مدارک کامل به مرزها مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی با تاکید بر آمادگی کامل پلیس برای خدماترسانی شبانهروزی به زائران اربعین حسینی افزود: زائران ایرانی و اتباع خارجی حتماً پیش از عزیمت به مرزها، گذرنامه و سند خادم معتبر خود را به همراه داشته باشند.
وی تاکید کرد: هیچگونه خدمات صدور یا چاپ گذرنامه و سند خادم در مرزهای شلمچه و چذابه ارائه نمیشود و زائران گرامی باید گذرنامه خود را از شهر مبدأ تهیه کنند.
فرمانده انتظامی استان خوزستان همچنین از زائران اربعین حسینی خواست: به شایعات توجه نکنند و اخبار را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.