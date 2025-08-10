به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این پویش با هدف شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مسئله محور در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور و ارتقای جایگاه سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور در سطح منطقه طراحی و آغاز شده تا مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را هموار کند.

حسن زالی، مدیرعامل این شرکت فناور با اشاره به اهمیت تولید فناورانه، اعلام کرد: در جهت تحقق شعار سال و حل چالش‌های کلان کشور از طریق راهکار‌های فناوران و نوآوران مبتنی بر شرکت‌های دانش‌بنیان، تصمیم گرفتیم پویشی منسجم در زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان شکل دهیم.

وی افزود : این حرکت، بستری است برای شناسایی و حمایت از شرکت‌های پیشران به‌منظور تولید محصولات ارزش‌آفرین بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته.

وی افزود: در آغاز سال، نقشه جامعی از بازیگران زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان تهیه کردیم. هدف ما تعامل هدفمند با این نهادهاست تا هم در مسیر سرمایه‌گذاری گام برداریم و هم شناخت عمیق‌تری از توانمندی‌های اکوسیستم فناورانه به‌دست آوریم.

به گفته این مقام مسؤول بر اساس اهداف پویش، عقد حداقل ۱۵ تفاهم‌نامه همکاری با نهاد‌های فعال در این عرصه در دستور کار قرار گرفته است.

زالی گفت: در این پویش، تلاش داریم تا با شناسایی توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان، نیاز‌های فناورانه مجموعه را از طریق تبادل فناوری برطرف کنیم. همکاری ما با دومجموعه تخصصی در این زمینه آغاز شده است.

وی ادامه داد: پویش از ابتدای سال فعالیت غیررسمی خود را آغاز کرده و در این مدت با نهادهایی، چون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، پارک صنعت نفت، پارک ICT و پارک فناوری گیلان تفاهم‌نامه همکاری امضا شده است.

وی افزود: بیش از ۱۱۰ طرح فناورانه از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ارزیابی سرمایه‌گذاری دریافت شده‌اند. همچنین همکاری و هماهنگی لازم با مجموعه‌هایی مانند ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو، اتحادیه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، برنامه شرکت‌های پیشران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و برنامه اطلس سرمایه‌گذاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جریان است.

زالی خاطرنشان کرد: پویش سپهر تولید دانش‌بنیان تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و به‌زودی فراخوان جامع آن برای دریافت طرح‌ها منتشر خواهد شد.

به گفته زالی، پویش سپهر تولید دانش‌بنیان با ترکیب سرمایه‌گذاری هدفمند، همکاری‌های استراتژیک و فناوری‌های نوین، الگویی عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به تحقق رشد ۸ درصدی است. موفقیت این طرح می‌تواند نقشه راهی برای سایر نهاد‌های فعال در حوزه فناوری باشد.