

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ آقای نبی‌الله حیدرپورافزود : در این حوادث که خوشبختانه فوتی در پی نداشت یک دستگاه اتوبوس واژگون شد و اتوبوس دیگرنیز از مسیر اصلی منحرف شد‌ و دو تیم عملیاتی از اورژانس دانشکده علوم پزشکی و یک تیم از پایگاه گهرپارک به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی را آغازو مصدومان که نیاز به بستری داشتند به مراکز درمانی سیرجان تعزام شدند.

حیدر پور عنوان کرد : بر اساس گزارش کارشناسان حاضر در صحنه، از مجموع ۲۶ مصدوم این دو سانحه، ۹ نفر توسط آمبولانس‌های اورژانس و گل گهر به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین ۱۱ نفر پس از دریافت خدمات درمانی در محل، با رضایت شخصی ترخیص شدند و ۶ نفر نیز با خودروهای شخصی به مراکز درمانی مراجعه کردند

مسئول اورژانس پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی سیرجان از رانندگان خواست با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، به توصیه‌های ایمنی توجه کرده و در صورت بروز حوادث، مسیر را برای تردد سریع خودروهای امدادی باز نگه دارند



