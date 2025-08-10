پخش زنده
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی سیرجان،گفت : صبح امروز دو سانحه رانندگی همزمان در ۱۵ کیلومتری سیرجان به سمت شیراز رخ داد که در مجموع ۲۶ نفر دچار آسیبدیدگی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ آقای نبیالله حیدرپورافزود : در این حوادث که خوشبختانه فوتی در پی نداشت یک دستگاه اتوبوس واژگون شد و اتوبوس دیگرنیز از مسیر اصلی منحرف شد و دو تیم عملیاتی از اورژانس دانشکده علوم پزشکی و یک تیم از پایگاه گهرپارک به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی را آغازو مصدومان که نیاز به بستری داشتند به مراکز درمانی سیرجان تعزام شدند.
حیدر پور عنوان کرد : بر اساس گزارش کارشناسان حاضر در صحنه، از مجموع ۲۶ مصدوم این دو سانحه، ۹ نفر توسط آمبولانسهای اورژانس و گل گهر به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین ۱۱ نفر پس از دریافت خدمات درمانی در محل، با رضایت شخصی ترخیص شدند و ۶ نفر نیز با خودروهای شخصی به مراکز درمانی مراجعه کردند
مسئول اورژانس پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی سیرجان از رانندگان خواست با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، به توصیههای ایمنی توجه کرده و در صورت بروز حوادث، مسیر را برای تردد سریع خودروهای امدادی باز نگه دارند