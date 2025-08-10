پخش زنده
مدیرعامل سد و نیروگاه دز، کنترل فرکانس شبکه برق کشور را یکی از وظایف مهم نیروگاه دز دانست و گفت: سد و نیروگاه دز نقش تعیین کنندهای در پایداری شبکه برق کشور و جایگاهی بیبدیل در تولید و اشتغال خوزستان دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، سید حمید صالحی با بیان اینکه سد و نیروگاه دز نقش تعیین کنندهای در تامین آب و پایداری برق کشور دارد، گفت : سد دز با قدمتی بیش از ۶۰ سال به عنوان نخستین سد چند منظوره کشور بر روی رودخانه دز احداث شده که احداث این سد در آن زمان، یک طرح بسیار بزرگی بوده است.
مدیرعامل سد و نیروگاه دز، با بیان اینکه ۴۳ درصد آورد رودخانه کارون از دز تامین میشود، گفت: ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی مرغوب شهرستانهای شمال خوزستان به ویژه دزفول، اندیمشک و شوش توسط رودخانه دز آبیاری میشوند.
وی با تاکید بر نقش ممتاز نیروگاه دز در تولید برق کشور افزود: نیروگاه سد دز از ابتدای بهره برداری تاکنون نقش کلیدی در تامین برق کشور داشته به گونهای که تا سالها این سد بخش زیادی از برق مورد نیاز کل کشور را به تنهایی تامین کرده است.
افزایش ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق نیروگاه سد دز
صالحی گفت: نیروگاه سد دز دارای هشت واحد با توان ۶۵ مگاواتی است که با توجه به عمر بالای این واحدها، تعمیرات اساسی، بهینه سازی و افزایش ظرفیت این واحدها در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: چهار واحدنیروگاهی سد دز تاکنون بهینه سازی و توان هر واحد از ۶۵ به ۹۰ مگاوات افزایش یافته که درمجموع ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق نیروگاه سد دز افزوده شده و بهینه سازی چهار واحد نیروگاهی دیگر این نیروگاه نیز در دستور کار است.
مدیرعامل سد و نیروگاه دز، با بیان اینکه سطح دانش فنی متخصصان سد و نیروگاه دز بسیار بالاست، اظهارکرد: بهینه سازی واحدهای نیروگاهی با تکیه بر توان علمی متخصصان داخلی با فناوری پیشرفته و به روز در حال انجام است.
سد دز نبود، سیل نصف خوزستان را غرق میکرد
صالحی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی دقیق برای مدیریت آورد آب بالادست ورودی به سد دز گفت: باید برای قطره قطره آب ورودی به سد دز برنامه ریزی داشته باشیم و این رحمت الهی را مدیریت شده به دست مصرف کننده برسانیم.
وی کنترل سیلاب را یکی از وظایف مهم سد دز دانست و افزود: سیلابی بالغ بر ۱۰ هزار مترمکعب بر ثانیه چند سال پیش در بالادست سد دز شکل گرفت که اگر این سد وجود نداشت، آن سیل نیمی از خوزستان را غرق میکرد.
مدیرعامل سد و نیروگاه دز با اشاره به وجود سدهای زنجیرهای در حوزه کارون بیان کرد: رودخانه دز دارای سدهای زنجیرهای نیست و این موجب شده تا سد دز دارای حوزه آبخیز بسیار گستردهای باشد که این موضوع مدیریت دقیق، صحیح و عالمانه آب ورودی به این سد را حیاتی کرده است.
سد دز یکی از جاذبههای مهم گردشگری خوزستان است
صالحی سد دز را یکی از جاذبههای گردشگی مهم شمال خوزستان دانست و گفت: این سد سالانه میزبان دهها هزار نفر گردشگر است که نقش مهمی در اشتغال و تولید و رونق گردشگری شهرهای شمال خوزستان به ویژه اندیمشک دارد.