به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت با بیان اینکه این شهرستان دارای ۷۵۰ هکتار نخیلات است گفت: برداشت محصول رطب و خرما از ۳۵۰ هکتار نخلستان‌های بارور آغاز و پیش بینی می‌شود بیش از هزار و ۳۰۰ تن محصول تولید و روانه بازار مصرف شود.

مهدی یوسفی با بیان اینکه برداشت این محصول تا نیمه مهرماه ادامه دارد افزود: پیش بینی می‌شود امسال حدود ۱۵۰ تن رطب و هزار و ۱۵۰ تن خرما برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت بیان کرد: ارقام خرمای این شهرستان شامل شاهانی، خاصویی، پیارم، گنتال، زاهدی، لشت و زرد است.