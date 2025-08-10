به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی در توییتی که در فضای مجازی منتشر کرد، اظهار داشت: امسال برای اولین بار سفر اربعین‌مان را با رویکرد دیپلماسی استانی، مورد تأکید وزیر محترم امور خارجه و استاندار محترم یزد، تنظیم کردیم و دیدار‌هایی با معاون اول استاندار نجف، معاون استاندار و مدیرکل گردشگری کربلا، وزیر اسبق امور مهاجرین و بهداشت عراق و همچنین رایزنی با سفیر کاربلد ایران در بغداد را مورد پیگیری قرار دادیم.

وی افزود: اربعین به عنوان بزرگترین رویداد معنوی مذهبی جهان، علاوه بر زیارت، پتانسیل بالقوه بی‌نظیری نیز جهت ارتقاء روابط فرهنگی، اقتصادی، علمی، گردشگری و پزشکی یزد و عراق دارد.