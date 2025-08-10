فرمانده هنگ مرزی مهران از پیدا شدن کیف گمشده یک زائر، حاوی دینار نقد و مدارک شخصی در مرز مهران خبر داد که به دست صاحبش رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ حمزه علی حسینی اظهار کرد: یکی از زائران در مسیر بازگشت از زیارت اربعین کیفی حاوی ۲۶۱ هزار دینار عراقی معادل ۱۶ میلیون تومان وجه نقد و مدارک شناسایی و اقلام شخصی را در محل درب خروج از کشور گم کرده بود که یک مرزبان پاکدست این کیف پول را پس از شناسایی و بررسی و احراز هویت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به صاحب اصلی آن بازگرداند.

فرمانده هنگ مرزی مهران ضمن تقدیر از صحت عمل مأموران حاضر در پایانه مرزی مهران تصریح کرد: این اقدام در کنار هزاران خدمت بی‌منت دیگر که از سوی مرزبانی در ایام اربعین انجام می‌شود، نماد روشنی از صحت عمل، امانتداری و رویکرد مردمی مجموعه مرزبانی است.