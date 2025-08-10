به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: با مشارکت خیران همزمان با برپایی پیاده روی اربعین حسینی، ۴۰۰ موکب در استان اصفهان برای جاماندگان این همایش بزرگ جهان اسلام برپا می‌شود.

حجت‌الاسلام مهدی فوقی با اشاره به اینکه از این تعداد حدود ۱۰۰ موکب در شهر اصفهان از عاشقان ابا عبدالله الحسین (ع) پذیرایی می‌کنند، افزود: هزینه راه اندازی این مواکب را خیران و هیئت‌های مذهبی پرداخت می‌کنند.

وی گفت: ایام اربعین در این موکب‌ها برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی برپا خواهد شد.

حجت‌الاسلام مهدی فوقی با اشاره به پیاده روی جاماندگان اربعین در استان افزود:علاوه بر مراکز شهرستان‌ها، حتی در برخی روستا‌ها و بخش‌ها، مسیر‌هایی از جمله امامزاده‌ها و گلزار‌های شهدا برای پیاده‌روی طراحی شده است.

وی گفت: پیاده روی اربعین در شهر اصفهان صبح روز اربعین از چهار راه نورباران و میدان آزادی به سمت گلستان شهدا برگزار خواهد شد و مردم از صبح تا شب در این پویش مردمی حضور می‌یابند.

وی با بیان اینکه اربعین امسال با یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی همراه است، افزود: درس بزرگ اربعین، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از مظلوم است.