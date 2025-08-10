به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید مرتضی روحانی گفت: در جایی مثل منطقه ۶ که تراکم ترافیک و ترددبالای شهروندان آن نیازمند مدیریتی هوشمندانه است، سامانه اطلاعات مکانی (GIS) به ابزاری کلیدی برای بهبود ایمنی و روان‌سازی ترافیک تبدیل شده و به روزرسانی این سامانه امکان تحلیل دقیق‌تر داده‌ها و تصمیم‌گیری بهینه در حوزه ترافیک را فراهم کرده است.

شهردار منطقه۶، اضافه کرد: واحد GIS معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۶ با هدف پایش دقیق اطلاعات و استفاده مؤثر از داده‌های ترافیکی، اقدام به به‌روز‌رسانی و ثبت جامع داده‌ها در سامانه اطلاعات مکانی کرده است. این اقدامات شامل جانمایی و ثبت اطلاعات لایه‌های مختلف ترافیکی از جمله تجهیزات ایمنی و ترافیکی، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، علائم افقی ترافیکی، ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی، پارکینگ‌ها و توقفگاه‌های موتورسیکلت در چارچوب پروژه پیاده‌رو ایمن و ... می‌شود.

همکاری با پلیس راهور برای ثبت دقیق تصادفات

روحانی تأکید کرد: یکی از پروژه‌های کلیدی در این سامانه، اجرای مصوبات هماهنگی بین پلیس راهور تهران و معاونت حمل‌ونقل منطقه ۶ است که در واقع این همکاری منجر به تبادل روزانه اطلاعات تصادفات منجر به فوت و جرح شده و به تحلیل بهتر عوامل تصادفات کمک می‌کند.

روحانی افزود: با توجه به تدوین سند برنامه عملیاتی ایمنی ده‌ساله تهران، ثبت دقیق و به‌موقع داده‌های تصادفات از ابتدای سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفته است، اطلاعاتی که نقش حیاتی در شناسایی نقاط پرخطر و برنامه‌ریزی برای کاهش تلفات جانی ایفا می‌کند.

کاربرد‌های سامانه GIS در مدیریت ترافیک منطقه۶

شهردار تکه ششم شهر تهران خاطرنشان کرد: سامانه اطلاعات مکانی (GIS) با قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد خود، امکان تجزیه‌وتحلیل و نمایش بصری داده‌ها را فراهم کرده و دسترسی سریع به حجم انبوهی از اطلاعات ترافیکی را ممکن می‌سازد. از جمله مزایای این سامانه می‌توان به مواردی همچون نمایش عارضه‌های مکانی، خطوط و رویداد‌ها روی نقشه، کاهش هزینه‌های مدیریت ترافیک، افزایش راندمان و کارایی سیستم‌های حمل‌ونقل و مدیریت بهینه زیرساخت‌های ترافیکی اشاره کرد.

سید مرتضی روحانی، در‌پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، منطقه ۶ گام بلندی در راستای مدیریت هوشمند ترافیک برداشته است. ثبت لحظه‌ای داده‌ها و تحلیل آنها نه‌تنها به برنامه‌ریزی دقیق‌تر کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی شهروندان فراهم می‌سازد. بدون تردید در آینده‌ای نزدیک، این سامانه می‌تواند به ابزاری کلیدی در تحقق شهر هوشمند تبدیل شود.