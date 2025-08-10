مرحله اول عملیات مرمت مسجد جامع تاریخی محمد آباد آران و بیدگل به پایان رسید.

پایان مرحله اول مرمت مسجد جامع محمدآباد آران و بیدگل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آران و بیدگل گفت: مرحله اول عملیات مرمت مسجد جامع تاریخی محمدآباد بخش مرکزی این شهرستان با ۱۰ میلیارد ریال هزینه به پایان رسید.

محمدجواد عبدلی افزود: زیرسازی، گچ کاری و اندود کاهگل در سر درب ورودی مسجد از جمله اقدامات مرمتی این بنا بود.

یکی از شگفتی‌های مسجد جامع محمدآباد با پشینه ۲۰۰سال این است که گنبد آن جدای از مسجد بنا شده و در دوران قاجار به چهار ستون اصلی آن متصل شده است.

مسجد و گنبد تاریخی ۲۱ متری محمدآباد، سال ۱۳۷۹ با شماره ۳۶۲۲ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.