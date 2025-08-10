قاچاقچی یک هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت در تعزیرات حکومتی شهرستان رامهرمز به پرداخت جزای نقدی و ضبط کالا محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، مازیار طهماسبی گفت: پرونده قاچاق یک هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت نفتگاز به ارزش ۷۶۵ میلیون و ۲۷۷ هزار ریال در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان رامهرمز رسیدگی شد.

معاون اجرایی تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه با بررسی محتوای پرونده تخلف را محرز اعلام و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش سوخت کشف شده محکوم کرد

به گفته طهماسبی، شعبه با توجه به اینکه ارزش وسیله حامل سوخت قاچاق از ارزش سوخت کشف شده بیشتر می‌باشد مبلغ ۷۶۵ میلیون و ۲۷۷ هزار ریال معادل ارزش سوخت کشف شده به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون ریال محکوم و جریمه وصول شد.

معاون اجرایی تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: ماموران نیروی انتظامی شهرستان رامهرمز در حین گشت زنی و پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف سوخت به ظن قاچاق گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.