بررسی احداث بندر خشک و انبارهای ذخیره کالا در البرز
استاندار البرز گفت: احداث بندر خشک و توسعه انبارهای ذخیره کالا در البرز میتواند نیازهای کشور را در حوزه انبارهای عمومی و حملونقل پوشش دهد و بخش خصوصی را به سرمایهگذاری در این حوزه ترغیب کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، مجتبی عبداللهی با اشاره به اهمیت ایجاد بندر خشک و انبارهای عمومی گفت: این طرح میتواند نیازهای کشور را در حوزه انبارهای عمومی و حملونقل پوشش دهد و بخش خصوصی را به سرمایهگذاری در این حوزه ترغیب کند. همچنین موضوعاتی مانند پایانه صادراتی، گمرک و حمل بار هوایی مطرح شد تا بتوانیم صادرات استان را توسعه دهیم. امیدواریم با تصمیمگیری در کارگروه تخصصی، این طرح برای استان و کشور ارزآوری و فرصتهای جدیدی ایجاد کند.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی پیام نیز با تأکید بر زیرساختهای آماده این منطقه تصریح کرد: بندر خشک یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور است و با توجه به زیرساختهای موجود در پیام، این منطقه مهیاترین محل برای اجرای این طرح است. هرچند نواقصی وجود دارد، اما ظرفیتهای موجود قابل انکار نیست و امیدواریم با جلسات تخصصی آینده، این پروژه به توسعه شبکه حمل و نقل ترکیبی و دستاوردهای مثبت برای استان منجر شود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی نیز حمایت مجلس را از این طرح مهم اعلام کرد و گفت: مجلس با تصویب قوانین و حمایتهای مالی و هماهنگی بین دستگاهی تلاش میکند تا این طرحها به نتایج بهتر و خیرات بیشتری برای کشور و مردم منجر شود.
اجرای طرح احداث بندر خشک و انبارهای ذخیره کالا در منطقه ویژه اقتصادی پیام، گامی مهم در توسعه صادرات، رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری جدید در استان البرز و کشور خواهد بود.